14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 3 Tenor Konseriyle Tamamlanıyor..

Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak 3 Tenor Konseri’yle sona eriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Deniz Plaza’nın evsahipliğinde saat 20.30’da başlayacak festival kapanış konserinde, Ankara Devlet Operası solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’dan oluşan 3 Tenor, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde eserler seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Büyükelçiliği, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde, Telsim Vodafoneile Deniz Plaza Ana Sponsorluğunda ve Rocks Hotel, BellapaisGardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd.’inkatkılarıyla gerçekleştirildi.

3 Tenor Konseri için biletler 40 TL’den Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, BellapaisGardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebilecek.

