14 Aralık 2016 Çarşamba Gündemi

“KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü Ve Değişen Turizm Algısı” konulu panel Merit Lefkoşa Otel’de yapılacak... Meclis Genel Kurulu’nda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek... Kalkınma Bankası Genel Kurul toplantısı Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek... Müzakereciler görüşecek... Türkiye Cumhuriyeti tarafından İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 16 adet üstyapılı kamyon için yarın protokol imzalanacak... İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Ocak ayında Cenevre’de yer alacak görüşmelerde liderlerden çözüme ulaşmak hedefiyle gerekli tüm adımları atma taleplerini dile getirmek için yürüyüş düzenleyecek...

“KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü Ve Değişen Turizm Algısı” konulu panel Merit Lefkoşa Otel’de yapılacak. Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak. (09.30)

Meclis Genel Kurulu’nda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. (10.00)

Müzakereciler görüşecek. (10.00)

Kalkınma Bankası Genel Kurul toplantısı Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da katılacak. (11.00)

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Açık Pazar Projesi'yle ilgili ihale sözleşmesi imzalanacak. (11.30-Yer: LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 16 adet üstyapılı kamyon için yarın protokol imzalanacak. İçişleri Bakanlığı ve Ford Cargo Araç KKTC Temsilcisi Minsan Engineering LTD. arasında imzalanacak protokolün imza töreni İçişleri Bakanlığı’nda yer alacak. (12.00)

KTÖS ve Vadili İlkokulu öğretmenleri, UBP-Vadili Örgüt binası önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (13.00)

Mücahit Komutanları Derneği, Kıbrıs Türkü’nün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesinde Mağusa Sancağı’nda Mücahit Komutanı olarak görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş kişilerin ailelerine “Onur Madalyası ve Beratı” takdim edecek. (15.00-Yer: Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Arsinoe Salonu – Gazimağusa)

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Ocak ayında Cenevre’de yer alacak görüşmelerde liderlerden çözüme ulaşmak hedefiyle gerekli tüm adımları atma taleplerini dile getirmek için yürüyüş düzenleyecek. İnisiyatifin taleplerini iletmek için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme talep edilecek, ardından Ledra Palace geçiş kapısından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sarayına gidilecek. Rum Başkanlık Sarayı’na gidiş için Solomou Çemberi’nden otobüs hareket edecek. (Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı önünde toplanılmasıyla başlayacak-17.00)

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