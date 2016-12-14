14 Aralık 2016 Çarşamba Ek Gündem

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul edecek. (16.00)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış Platformu’nu kabul edecek. (17.00)
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul edecek... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış Platformu’nu kabul edecek....
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul edecek. (16.00)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış Platformu’nu kabul edecek. (17.00)
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