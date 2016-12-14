14 Aralık 2016 Çarşamba Ek Gündem

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’i kabul edecek... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış Platformu’nu kabul edecek....

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