14 Aralık 2014 Pazar Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 11.00’de Lefke Belediye Başkanı’nı ziyaret edecek, 11.30’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Konferans Salonu’nda Lefke sivil toplum örgütleri temsilcileri ile toplantı yapacak, 12.40’ta Lefke – Aplıç’ı ziyaret edecek, 13.00’te Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret edecek, 13.30’da Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nü ziyaret edecek.