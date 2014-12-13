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14 Aralık 2014 Pazar Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 11.00’de Lefke Belediye Başkanı’nı ziyaret edecek, 11.30’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Konferans Salonu’nda Lefke sivil toplum örgütleri temsilcileri ile toplantı yapacak, 12.40’ta Lefke – Aplıç’ı ziyaret edecek, 13.00’te Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret edecek, 13.30’da Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nü ziyaret edecek.

14 Aralık 2014 Pazar Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 11.00’de Lefke Belediye Başkanı’nı ziyaret edecek, 11.30’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Konferans Salonu’nda Lefke sivil toplum örgütleri temsilcileri ile toplantı yapacak, 12.40’ta Lefke – Aplıç’ı ziyaret edecek, 13.00’te Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret edecek, 13.30’da Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nü ziyaret edecek.

13 Aralık 2014 Cumartesi 15:53
14 Aralık 2014 Pazar Gündemi
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 11.00’de Lefke Belediye Başkanı’nı ziyaret edecek, 11.30’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Konferans Salonu’nda Lefke sivil toplum örgütleri temsilcileri ile toplantı yapacak, 12.40’ta Lefke – Aplıç’ı ziyaret edecek, 13.00’te Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret edecek, 13.30’da Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nü ziyaret edecek.

İki toplumlu “Federal Kıbrıs İnisiyatifi”nin kuruluş etkinliği Güney’de Aysozomonos/Arpalık köyünde yer alacak. (11.00)

Ulusal Adalet Partisi’nin Lefkoşa’daki genel merkez binasının açılışı yapılacak. (Yer: Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, Otobüs Terminali karşısı - 13.00) Saat 15.00’te ise basın toplantısı düzenlenecek. 

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14 ARALIK GÜNDEMİKıbrıs Manşet
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