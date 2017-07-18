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18 Temmuz 2017 Salı 10:05

14 Ağustos’ta “Bağımsız Kıbrıs” Etkinliği Düzenlenecek

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü 14 Ağustos’ta “Bağımsız Kıbrıs” etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

14 Ağustos'ta 'Bağımsız Kıbrıs” Etkinliği Düzenlenecek
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Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü 14 Ağustos’ta “Bağımsız Kıbrıs” etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerde bulunuldu ve “Bağımsız Kıbrıs” organizasyonunu şekillendirmek amacıyla tüm örgütler 21 Temmuz’da saat 18.00’de TDP lokalinde gerçekleşecek toplantıya davet edildi.

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