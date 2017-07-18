14 Ağustos’ta “Bağımsız Kıbrıs” Etkinliği Düzenlenecek

Konuyla ilgili Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerde bulunuldu ve “Bağımsız Kıbrıs” organizasyonunu şekillendirmek amacıyla tüm örgütler 21 Temmuz’da saat 18.00’de TDP lokalinde gerçekleşecek toplantıya davet edildi.

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