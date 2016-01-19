13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar

Hükümet, bugün ödenecek olan 13’üncü maaşlar için “kendi kaynaklarımızdan ödeyeceğiz” açıklamasını yaparken, kaynağın nereden bulunduğu ortaya çıktı. Hükümet 13’üncü maaşları ödeyebilmek için 3 bankadan 35 milyon TL borç aldı. Bu miktar için de 1.5 milyon TL “pul parası” ödedi.

Kamu çalışanları ile emeklilerin yasal olarak aralık ayında ödenmesi gereken 13’üncü maaş ikramiyeleri, 20 günlük gecikmeyle bugün ödeniyor. 190 milyon TL tutarında yapılacak ödemenin 55 milyon TL’si emeklilerin, 81 milyon TL ise kamu çalışanlarının 13’üncü maaşları için yapılacak.

Ödenecek olan miktarın 35 milyon TL’sini eksilen hükümet, 3 ayrı bankadan borçlanarak 13’üncü maaşları bugün ödüyor.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu, Maliye’nin kasasından çıkacak toplam 190 milyon TL’nin içerisinde, kamu çalışanları ile emeklilerin 13’üncü maaş ikramiyelerinin yanı sıra kurumların ve dış temsilciliklerin 13’üncü maaş ödemelerinin, belediyelere yapılan katkı payının, sosyal sigortalara aktarılan kaynağın da yer aldığını kaydetti. Müsteşar Havutçu, ay sonunda kamu çalışanları ve emeklilere ödenecek maaşlar konusunda ise bir gecikme öngörülmediğinin altını çizerek, maaşların hayat pahalılığına bağlı olarak artışla ödeneceğini kaydetti. Ocak sonunda ödenecek maaş toplamının 200 milyon TL tutarında olacağı üzerinde duran Havutçu’nun açıklamasına göre, böylelikle bu ay devletin kasasından 400 milyon TL’ye yakın bir miktar çıkmış olacak.





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