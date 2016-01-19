Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar

Maliyenin kasasından 400 milyon çıkacak

13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar

Maliyenin kasasından 400 milyon çıkacak

19 Ocak 2016 Salı 10:30
13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar
banner238

 13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar

Hükümet, bugün ödenecek olan 13’üncü maaşlar için “kendi kaynaklarımızdan ödeyeceğiz” açıklamasını yaparken, kaynağın nereden bulunduğu ortaya çıktı. Hükümet 13’üncü maaşları ödeyebilmek için 3 bankadan 35 milyon TL borç aldı. Bu miktar için de 1.5 milyon TL “pul parası” ödedi.

Kamu çalışanları ile emeklilerin yasal olarak aralık ayında ödenmesi gereken 13’üncü maaş ikramiyeleri, 20 günlük gecikmeyle bugün ödeniyor. 190 milyon TL tutarında yapılacak ödemenin 55 milyon TL’si emeklilerin, 81 milyon TL ise kamu çalışanlarının 13’üncü maaşları için yapılacak.

Ödenecek olan miktarın 35 milyon TL’sini eksilen hükümet, 3 ayrı bankadan borçlanarak 13’üncü maaşları bugün ödüyor.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu, Maliye’nin kasasından çıkacak toplam 190 milyon TL’nin içerisinde, kamu çalışanları ile emeklilerin 13’üncü maaş ikramiyelerinin yanı sıra kurumların ve dış temsilciliklerin 13’üncü maaş ödemelerinin, belediyelere yapılan katkı payının, sosyal sigortalara aktarılan kaynağın da yer aldığını kaydetti. Müsteşar Havutçu, ay sonunda kamu çalışanları ve emeklilere ödenecek maaşlar konusunda ise bir gecikme öngörülmediğinin altını çizerek, maaşların hayat pahalılığına bağlı olarak artışla ödeneceğini kaydetti. Ocak sonunda ödenecek maaş toplamının 200 milyon TL tutarında olacağı üzerinde duran Havutçu’nun açıklamasına göre, böylelikle bu ay devletin kasasından 400 milyon TL’ye yakın bir miktar çıkmış olacak.


..................

Son Güncelleme: 19.01.2016 10:30
Anahtar Kelimeler:
13’üncü Maaşlar İçin Bankadan Borçlandılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim