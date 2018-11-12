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13 Kasım 2018 Salı Gündemi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC’ye 14 farklı ülkeden gelen 17 yabancı medya mensubunu kabul edecek. (09.00)

13 Kasım 2018 Salı Gündemi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC’ye 14 farklı ülkeden gelen 17 yabancı medya mensubunu kabul edecek. (09.00)

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
13 Kasım 2018 Salı Gündemi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC’ye 14 farklı ülkeden gelen 17 yabancı medya mensubunu kabul edecek. (09.00)

 

Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi, KKTC’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Büyükkonuk sahil yolunda bandolu yürüyüş düzenleyecek. (09.00)

 

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlayacak. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunumuyla başlayacak görüşmelerin ilk gününde tasarının bütünü ele alınacak. (10.00)

 

KTAMS ve Kamu-İş, Girne Kaza Mahkemesi’nde tam gün grev yapacak. Sendikalar saat 10.00’da Girne Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak. (10.00)

 

Kırsal Kalkınma Hibe Programı’nın açılışı yapılacak. Yer: AB Destek
Ofisi (10.00)

 

Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin 2018 Genel Kurulu yapılacak. Yer: Girne Lord’s Palace Otel (10.00)

 

“Kredi Faizleri Mücadele Komitesi”, basın toplantısı düzenleyecek. Yer: KTÖS Lokali (11.00)

 

Başbakan Tufan Erhürman, TSK Temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul edecek. Yer: Başbakanlık Şeref Salonu (11.50)

 

Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, yardımcısı Osman Ercen ve beraberindeki futbol kafilesini kabul edecek. Yer: Başbakanlık Şeref Salonu (12.30)

 

Bakanlar Kurulu toplanacak.  (14.30)

 

Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek. Yer: Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi Köşklüçiftlik/Lefkoşa (14.30)

 

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümü ve Kızılay Haftası dolayısıyla "Sönmesin Işıklar" adlı konser verecek.Konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da izleyecek. Yer: YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (20.00)

 

 

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