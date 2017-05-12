13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Yarın Akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Kapanış Konseri İle Sona Erecek

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) sunacağı “Festival Kapanış Konseri“ ile sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, konserin ilk bölümünde Başkemancı (Konzertmeister) Nihat Ağdaç solist olarak sahne alacak ve CSO ile birlikte Antonio Vivaldi’nin Dört Mevsim Konçertosu’nu seslendirecek. Konserin 2. bölümünde ise KKTC CSO, Şef Ali Hoca yönetiminde Josef Haydn’ın Veda Senfonisi’ni seslendirecek.

18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapanış konseri, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak ve halka açık ve ücretsiz olacak.

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