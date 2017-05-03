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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

13. Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali Sürüyor

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın KKTC’li sanatçı Ahmet Zeyin ile piyanist Atakan Sarı, şan-piyano resitali sunacak.

13. Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali Sürüyor
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FESTİVALDE YARIN KKTC’Lİ SANATÇI ZEYİN İLE PİYANİST ATAKAN ŞAN – PİYANO RESİTALİ SUNACAK

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın KKTC’li sanatçı Ahmet Zeyin ile piyanist Atakan Sarı, şan-piyano resitali sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Dostları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’da başlayacak resitalde Mozart, Gluck, Donizetti, Puccini, Schubert, Caldara ve Adnan Saygun’un yapıtlarının yanı sıra Schumann’ın “Fantasie Op.17” yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

Festivalde, 7 Mayıs’ta Festival Özel Konseri Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri”, 9 Mayıs’ta  KKTC Trio Konseri, 10 Mayıs’ta Gülseren Sadak Piyano Resitali, 12 Mayıs’ta Cihan Ünal ve Önder Bali “Sözcüklerle Şarkıların Dansı Konseri” ve 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri yer alacak.

Konser biletleri, Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve girişten temin edilebilecek.

(UG/FEZ)     FOTOĞRAFLI

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