13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Kktc Trio Konseri

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında, yarın akşam KKTC Trio konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, konser saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Piyanist Kenan Tatlıcı, Kemancı Nazlı Avcı, Obua Sanatçısı Eylül Can Akdağ ve Korno Sanatçısı Ezgi Gizem Kıdır’dan oluşan KKTC Trio, konserde Reinecke’in Piyano, Obua ve Korno için Op. 188 Trios ve Brahms ın Piyano, Keman ve Korno için Op. 40 Trio’sunu seslendirecek.

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde 10 Mayıs’ta Gülseren Sadak Piyano Resitali, 12 Mayıs’ta Cihan Ünal ve Önder Bali “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” konseri ve 13 Mayıs’ta festival kapanış konseri; “KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri” yer alacak.

Konser biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser geceleri girişinden temin edilebiliyor.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI