13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Ece Kaptanoğlu Piyano Resitali Verecek

18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, 2 Mayıs’ ta Mehmet Sakarya’nın flüt resitali yer alacak.

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (TAK): 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 28 Nisan Cuma akşamı, Piyanist Ece Kaptanoğlu’nun sunacağı piyano resitali ile devam edecek.

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 28 Nisan Cuma akşamı, Piyanist Ece Kaptanoğlu’nun sunacağı piyano resitali ile devam edecek.