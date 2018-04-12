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13 yıl önce doğması gereken bebek, dünyaya gözlerini yeni açtı

13 yıl önce doğması gereken bebek, dünyaya gözlerini yeni açtı

12 Nisan 2018 Perşembe 12:38
13 yıl önce doğması gereken bebek, dünyaya gözlerini yeni açtı
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ABD’de 43 yaşındaki Nancy Weiss ve eşi, 13 yıl önce dondurulan ve ardından kuruma bağışlanan embriyonla çocuk sahibi oldu. Vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması gereken bebek dünyaya gözlerini yeni açtı

ABD'nin Atlanta Eyaleti'ndeki Georgia kentinde yaşayan Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu.
 

Vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin yeni dünyaya gelmesi ise  herkesi şaşırttı. 
 

43 yaşındaki Nancy Weiss, 2 yıl boyunca tüp bebek yöntemi ile 5 kez hamile kalmaya çalıştı. 

Ancak hiçbir girişim başarılı olamadı. 

Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi.
 

Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı

Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu.

Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
 

Anahtar Kelimeler:
Embriyonu Evlatlık Aldı.Nancy Ve Chris Weiss çifti
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