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16 Şubat 2017 Perşembe 07:09

13 Yeni Vatandaş

13 Yeni Vatandaş
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Resmi Gazete’de 10 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan kararlara göre 13 kişi daha KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

Resmi Gazete’de 10 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 13 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 10 Şubat 2017 tarihli kararları uyarınca; 1979 Başören-Gürün doğumlu Abdullah Kürklü, 1980 Adana doğumlu Yusuf Yenidoğanay, 1973 Berlin doğumlu Ertuğrul Bülbül, 1980 Ankara doğumlu Orçun Arslan, 1966 Antakya doğumlu Hasan Gövgöz, 1974 Altınözü doğumlu Ahmet Bayraktar, 1980 Mersin doğumlu Sevil Başer, 1997 Antakya doğumlu Nurullah Uslu, 1985 Ardino doğumlu Shengyul Molla, 1943 Alacahacı doğumlu Hasan Karagenç, 1980 Mersin doğumlu Serdar Aşkaroğlu, 1976 Bornova Argun Korhan Saygıner, 1974 Besni doğumlu Ahmet Gürbüz, KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
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