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19 Aralık 2016 Pazartesi 14:11

13 Yaşındaki Pelin Ece Acar Piyano Yarışmasında Üçüncülük Ödülü Kazandı

13 Yaşındaki Pelin Ece Acar Piyano Yarışmasında Üçüncülük Ödülü Kazandı
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 Bursa'da  düzenlenen Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması’na KKTC’den katılan 13 yaşındaki Pelin Ece Acar, 57 katılımcı arasında üçüncülük ödülü kazandı.

Toplam 22 ülkeden 182 genç piyanistin katılımıyla yapılan festival şeklindeki yarışmaya  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Piyanist, Müzik Eğitmeni Rauf Kasimov 4 öğrencisiyle katıldı.

Kıbrıslı Türk öğrencilerden 13 yaşındaki Pelin Ece Acar, yarışmanın B kategorisinde çoğu konservatuvar ve müzik okulu öğrencisi 57 kişiyle yarıştı. Prof. Tamara Poddubnaya (USA), Prof. Vladamir Tropp (Rusya), Gülsin Onay (Türkiye), Elena Chekich (Rusya), Prof. Tomislav N. Baynov (Bulgaristan),  Natalia Kaimirovskaia (İsveç), Valerian Shiukashvili (Gürcistan), Natalia Yudina (Rusya) ve Beril Çalgan (Türkiye)'dan oluşan  9 kişilik jüri, yarışmada Chopin'in 2.Scherzo isimli eserini seslendiren 13 yaşındaki Pelin’i üçüncülük ödülüne layık gördü.

Oğuz Veli Ortaokulu 3.sınıf öğrencisi olan Pelin Ece Acar, Haziran 2006’da da İzmir'de Uluslararası Mozart Piyano Yarışması’nda  ikincilik ödülü kazanmıştı.

Etkinliğin  festival bölümünde ise  Helin Hersek, İrem Bilen ve Alp Emre Acar sahne aldılar.

Yarışma ve festivalin devam ettiği süre içerisinde öğrenciler ve aileleri Tamara Poddubnaya, Gülsin Onay, Vladimir Tropp ve Fazıl Say konserlerini  de izleme olanağı buldular.

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