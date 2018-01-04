13 YAŞINDAKİ KIZI EVE GÖTÜRMEK BAHANESİYLE...

Mağusa’da kızının kız arkadaşı 13 yaşındaki küçük kıza cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunan Bülent Yılmaz tutuklandı

Mağusa’da kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kızı zorla alıkoyarak cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı Bülent Yılmaz dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “16 yaşından küçük kişiyi zorla alıkoymak”, “Çoçuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Yılmaz tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderildi.

EVE GÖTÜRMEK BAHANESİYLE ARACINA ALDI...

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Dal, 30 Aralık 2017 tarihinde komşusunun 13 yaşındaki kızını, kendi kızı ve yeğenini eski eşinin yanına götürmek vaadi ile kullanımında bulunan HD 576 plakalı araca alarak Bedi’s isimli deniz sahiline götürdüğünü söyledi. Zanlı Yılmaz’ın müşteki kız ile özel bir konu konuşacağını söyleyip kendi kızı ve yeğenini yanlarından uzaklaştırdığını belirten Kol, zanlının konu aracın arka koltuğunda müşteki kızı zorla alıkoyarak cinsel istismar ve saldırıda bulunduğunu açıkladı. Kol, mesele ile ilgili olarak olay yerine gidilerek arama yapıldığını ve aramada zanlının araç içerisinde içtiği boş viski şişesi ile 2 adet boş enerji içeceği şişesi bulunduğunu söyledi. Kol, zanlının ayni gün tutuklandığını belirterek, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve olay yerine müşteki, kızı ve yeğeni ile birlikte gittiğini ve müşteki ile aracın arka koltuğunda oturup konuştuğunu beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Kol, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Bülent Yılmaz’ın davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kaynak: Halkın Sesi