banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380
GAZİMAĞUSA’DA BİR KİŞİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURDU…
Mağusa'da Kurşunlama: 1 Ağır Yaralı
Baltalı Çete Yakalandı
Baltalı Çete Yakalandı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
4 KİŞİ YARALANDI
4 Kişi Yaralandı
banner256

13 yaşındaki kıza cinsel saldırı

13 yaşındaki kıza cinsel saldırı

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:29
13 yaşındaki kıza cinsel saldırı
banner238


Mağusa'da geçtiğimiz gün yaşanan 13 yaşındaki öocuğa cinsel istismar ve saldırı şnfiale neden oldu.
Mağusada 40 yaşındaki Bülent Yılmaz adlı kişi, kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kıza araba içerisinde cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz Cumartesi günü tutuklandı. 
40 yaşındaki Bülent Yılmaz'ın kızı ile birlikte kızının 2 arkadaşını evlerine götürmek üzere aracına aldığı belirtildi. Yılmaz'ın kızını ve 2 arkadaşını Bedis ormanına götürdüğü ve kızı ile kızın diğer arkadaşına 'Siz gidin ben arkadaşınızla özel bir mesele konuşacağım' diyerek yanlarından uzaklaçtırdığı öğrenildi. Yine elde edilen bilgilere göre Yılmaz arka koltukta oturan kızın yanına geçerek 13 yaşındaki kızın vücudunu elleyip okşayarak ve müstehcen yerlerini elleyerek cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Bülent Yılmaz şikayet üzerine tutukanarak 31 Aralık tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk temin edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil Kan Aranıyor!
Acil Kan Aranıyor!
Piyango Talihlilerinin Acı Hikayeleri…
Piyango Talihlilerinin Acı Hikayeleri…
'Sigarayı Bırakmadan Zararı Azaltılamaz'
'Sigarayı Bırakmadan Zararı Azaltılamaz'

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim