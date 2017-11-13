13'üncü Maaşlar ödenmeye hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sosyal Sigortalar’ın borç alan bir kurum olmaktan çıkıp borç ödeyen sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, katıldığ bir programda bakanlığın icraatları hakkında bilgi verdi.

“13. maaşları ödemeye hazır”

Sosyal Sigortaların şu anda 13. maaşı ödemeye hazır olduğunu anlatan Saner, “Sosyal Sigortalar göreve geldiğimizde 12 prim alıp 13 maaş ödeyen, sürdürülebilir bir yapısı olmayan bir kurumdu. 6 ayrı bankada 26 ayrı hesapta aylık borçlanılan 140 Milyon TL borç vardı. Sadece borç faizi ile 2016 sonundaki bilanço 165 Milyon TL oldu ” dedi.

Sigortalar’ı ayağa kaldırmanın prim oranlarını artırmak, emeklilik yaşını yükseltmek ve mükellef sayısını arttırmak gibi 3 yolu bulunduğunu anlatan Saner, bunlar içerisinde mümkün olan tek çözüm önerisinin mükellef sayısını arttırmak olduğunu, bunun için kayıt dışındaki çalışanları sosyal güvenlik sistemine dahil ettiklerini ifade etti.

“Bu ülkeye gelen işçilerin kayıt dışı olup yurtdışına ihraç edilmesini hazmedemezdim. İşverenin hatasından dolayı işçinin deport edilmesi kabul edilebilir bir davranış değil. Bu insanlık dışı bir uygulamaydı” diyen Saner, bakanlığın çıkardığı aftan 6 bin 500 kişinin yararlanarak kayıt altına alındığını kaydetti.

Sigortalı sayısı 101.763

2015 yılı ekim ayında 84 bin 795 olan sigortalı mükellef sayısının 2017 Ekim ayında 101 bin 763’e ulaştığını, bir yılda yaklaşık 17 bin civarında arttığını söyleyen Saner, artan mükellef sayısının sigortaların mali yapısını güçlendirdiğine ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğuna dikkat çekti.

Sosyal Sigortalar kurumunun durumunu yoğun bakımda olan bir hastaya benzeten Saner, doğru teşhis ve tedaviler belirleyerek kurumu yeniden hayata döndürdüklerini anlattı.

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasasında yapılan değişiklikleri anlatan Saner, 65 yaşını geçmiş kişilerin emekli olabilmesinin yolunun açıldığını, kamu ile özel arasındaki ayrımın da ortadan kaldırılarak erkeklerde mükellef askerlik sürelerinin emekliliğe yansıtıldığını kaydetti.

Sosyal Sigortalar’ın mali yapısı hakkında bilgi veren Saner, ekim ayı itibariyle sigortalı sayısının yaklaşık 102 bin, emekli sayısının ise 36 bin olduğunu kaydetti.

Pasaportlara artık mühür vurulmayacak

Saner, bakanlığının en önemli projelerinden birinin de, bilgi ve belgelerin elektronik ortama geçirilmesini sağlayan E-Bakanlık projesi olduğuna vurguladı.

Saner, 1 Aralık’tan itibaren çalışma izniyle ülkede bulunanların pasaportlarına mühür vurulmayacağını, denetimlerin elektronik çalışma izni kartı üzerinden yapılacağını anımsattı.

Sosyal güvenlik desteği

KKTC vatandaşı işsizlere, girişimcilere ve küçük esnafa yönelik hazırlanan teşvik programları hakkında da bilgi veren Saner, 1 Temmuz 2017 ‘den itibaren ilk kez istihdam edilecek 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarına, 40 yaşına kadar doktora yapanlara ve stajyer statüsünde çalışanlara tam sosyal güvenlik desteği sağlanacağını söyledi.

ilk kez kendi işini kuran kadın girişimcilere 60 ay, 18-40 yaş arası genç erkek girişimcilere ise 48 ay tam sosyal güvenlik desteği verileceğini anlatan Saner, daha önce teşvik almamış olmak koşulu ile işveren statüsünde kaydı bulunan girişimcilerden, işten duruş beyanı bulunan ve duruş tarihi ile yeniden işveren statüsüne geçiş tarihleri arasında 3 yıl süre bulunan işverenlerin de bu teşvikten yararlanabileceini ifade etti.