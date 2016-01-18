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“13 Maaşlar Yarın Ödeniyor”

Özgür, herhangi bir yerden borçlanmadan, ancak iç borç ödemesi de yapmadan 13'üncü maaş ödeyebilecek duruma geldiklerini söyledi.

“13 Maaşlar Yarın Ödeniyor”

Özgür, herhangi bir yerden borçlanmadan, ancak iç borç ödemesi de yapmadan 13'üncü maaş ödeyebilecek duruma geldiklerini söyledi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 09:25
“13 Maaşlar Yarın Ödeniyor”
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 “13 MAAŞLAR YARIN ÖDENİYOR”

Kamu çalışanlarına yaklaşık 180 milyon TL ödenecek.

Diyalog Gazetesi'nin haberine göre Özgür şunları söyledi;

“13. maaşları ödüyoruz. Ama bundan sonra ne yapacağız? Her yıl kamu çalışanları ve emeklilerine ödenen 13. maaşlar yaklaşık bir buçuk aydır kamuoyu gündemini meşgul etmektedir. Bu konudaki sorulara uzunca bir süre yanıt vermemeye özen göstermemizin sebebi, asli görevlerimizden olan bir konuyu marifet gibi ele almaktan duyacağımız rahatsızlıktı. Diğer taraftan, kamu çalışanlarının tarihsel süreç içinde elde ettikleri maaş ve özlük haklarının tartışma konusu yapılmasını asla tercih etmedik. Eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinden hareketle belirlediğimiz orta ve uzun vadedeki siyasi hedefimiz, özel sektördeki istihdam olanaklarını artırmak ve özel sektör çalışanlarının da en az kamu çalışanlarının sahip olduğu hak ve menfaatlere ulaşmasını sağlamaktır. Asla çalışanlar arasında kamu-özel ayrımcılığını gündeme getirmek ve bu sayede giderlerimizi azaltma hedefine dönük toplum mühendisliğine soyunmak gibi bir niyetimiz olmadı.

Marifetin ne olmadığını açıklıkla ortaya koyarken, bugünün Maliye Bakanı olarak marifetin doğru tanımını yapmayı da toplumsal bir görev addetmekteyim.

Maliye Bakanı her kim olursa olsun, eğer ülkemizi ve insanımızı seviyorsak ve geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak, gelinen aşamada siyasetin odağına kamu maliyesinin harcamaların disiplin altına almayı ve sistemimizi bugünden yarına daha iyi bir noktaya getirmeyi temel bir hedefe dönüştürmeliyiz”



Kaynak : Diyalog Gazetesi

Son Güncelleme: 18.01.2016 12:31
Anahtar Kelimeler:
“13 Maaşlar Yarın Ödeniyor”
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