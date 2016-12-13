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26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34

13. Güzelyurt Tiyatro Günleri Sona Erdi

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği ve 28 Ekim’de başlayan 13. Tiyatro Günleri tamamlanırken, son gecede sahnelenen “Domuzun Kuyruğu” oyunu, 7 Ocak’ta yeniden sunulacak.

13. Güzelyurt Tiyatro Günleri Sona Erdi
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BÜYÜK İLGİ GÖREN DOMUZUN KUYRUĞU OYUNU 7 OCAK CUMARTESİ YENİDEN SAHNELENECEK

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği ve 28 Ekim’de başlayan 13. Tiyatro Günleri tamamlanırken, son gecede sahnelenen “Domuzun Kuyruğu” oyunu, 7 Ocak’ta yeniden sunulacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Günleri önceki akşam sahnelenen Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Bekir Kara’nın yazıp yönettiği “Domuzun Kuyruğu” adlı komedi oyunuyla sona erdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gecede Bekir Kara’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

İzleyenleri bol bol güldüren oyunun yoğun ilgi görmesi nedeniyle 7 Ocak Cumartesi günü yeniden sahneleneceği açıklandı.

Güzelyurt AKM’de ücretsiz sahnelenecek oyun, saat 20.00’de başlayacak.
Oyunda köy yaşamında toprak hırsının insanlara neleri yaptırabileceği anlatılıyor.

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13.Tiyatro GünleriGüzelyurt
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