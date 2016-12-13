13. Güzelyurt Tiyatro Günleri Sona Erdi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gecede Bekir Kara’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Günleri önceki akşam sahnelenen Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Bekir Kara’nın yazıp yönettiği “Domuzun Kuyruğu” adlı komedi oyunuyla sona erdi.