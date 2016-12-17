13. Güzelyurt Tiyatro Günleri “Domuzun Kuyruğu”yla Sona Eriyor

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği 13. Güzelyurt Tiyatro Günleri’nin finali, 24 Aralık’ta Güzelyurt Belediye Şehir Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Domuzun Kuyruğu” adlı oyunla yapılacak. Güzelyurt AKM’de ücretsiz sahnelenecek oyun saat 20.00’de başlayacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında dün gece Adana-Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Toros Canavarı” adlı oyununu sahneledi.

Oyun, Aziz Nesin’in kendisine has deyişiyle izahı olmayan şeylerin mizahının yapıldığı bir hikayeyi anlatıyor. Kendi halinde mülayim bir memur emeklisi olan Nuri Sayaner’in ailesiyle birlikte monoton hayatının beklenmedik gelişmeler sonucu aksiyon dolu bir maceraya dönüşmesi anlatılıyor.

Erdal Condoruk’un yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Seyhan Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli yaptı.

Oyun bu akşam da Güzelyurt AKM’de saat 20.00’de halka ücretsiz sahnelenecek.