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13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması 1 Mayıs’ta

22 NİSAN’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması 1 Mayıs’ta

22 NİSAN’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

16 Nisan 2018 Pazartesi 06:59
13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması 1 Mayıs’ta
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 “13.Geleneksel Çilek Festivali” çerçevesinde 1 Mayıs akşamı Yeşilırmak festival alanında “13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması” düzenlenecek.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda, Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çilek Festivali kapsamında yapılacak Çilek Güzellik Yarışması, modacı Abdullah Öztoprak’ın tasarımları ve koreografisi ile düzenlenecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 13. Geleneksel Çilek Güzeli Yarışması’na 17 – 25 yaş arasında hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilecek. Yarışmada dereceye girecek yarışmacılara hediyeler yanında, birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek.

Başvurular, Yeşilırmak - Yedidalga Üreticiler Birliği’ne 22 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar ulaştırılabilecek.

FESTİVALİN TARİHÇESİ

Birlikten yapılan açıklamada festivalin tarihçesine de değinilerek, 1973 yılında başlayan Çilek Festivali’nde seçilen ilk Çilek Güzeli’nin ayni zamanda 1975 yılında yapılan Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nda da ilk Kuzey Kıbrıs Güzeli; 2013 yılında seçilen 8. Çilek Güzeli’nin de Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nda da 2013 Kuzey Kıbrıs Güzeli seçildiği belirtildi. Çilek Festivali’nin 1973 – 1977 yılları arasında gerçekleştiği de kaydedildi.

BAŞVURULAR

13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması başvuru formu temini ve detaylı bilgi; 0533 876 0239, 0533 840 0166, 0533 847 7443 nolu telefonlardan; cilekdiyari@kibris.net, info@cilekdiyari.org e-posta adresi,  Yeşilırmak Muhtarlığı veya Yedidalga Muhtarlığından alınabilecek.

Son Güncelleme: 16.04.2018 10:08
Anahtar Kelimeler:
13.Geleneksel Çilek Festivali”Güzellik YarışmasıYeşilırmakYedidalga
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