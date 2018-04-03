Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114442
ALTIN
171.356
DOLAR
3.9724
STERLİN
5.5779
EURO
4.8837
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
MALİ ŞUBE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI
Hava Durumu..
HAVA DURUMU
57 ÖĞRENCİ DAHA BURS HAKKI KAZANDI
57 ÖĞRENCİ DAHA BURS HAKKI...
banner256

13. Geleneksel Çilek Festivali

28 Nisan – 1 Mayis 2018 tarihleri arasinda duzenlenecek 1973 yılında çok güç koşullar altında düzenlenen Çilek Festivali Yeşilırmak’ta düzenlenecek.

13. Geleneksel Çilek Festivali

28 Nisan – 1 Mayis 2018 tarihleri arasinda duzenlenecek 1973 yılında çok güç koşullar altında düzenlenen Çilek Festivali Yeşilırmak’ta düzenlenecek.

03 Nisan 2018 Salı 09:17
13. Geleneksel Çilek Festivali
banner238

4 gün sürecek festivalde, ‘Çilek Güzellik Yarışması’, müzik grupları konserleri, minikler şöleni, halk oyunları, dans, yüzme maratonu, sörf gösterisi, fotoğraf sergisi, çilek ürünleri yarışmaları ile doğa ve çilek bahçelerine ziyaretler gerçekleştirilecek.

Tabi ki Çilek denilince akla Çileğin insan vücüduna faydalarını da söylemeden geçmeyelim

 

Çileğin Faydaları

Dünya genelinde en popüler meyvelerden biri olan çilek sadece lezzeti ile değil sağlığa faydaları ile de ön plana çıkıyor.

Çileğin faydaları arasında ilk sırada C vitamini bakımından zengin olması geliyor. 8 adet çilek yiyerek günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1.5 katını alabilirsiniz. C vitamininin kalp ve damar hastalıklarını önlemeden, enfeksiyon ve virüslerle savaşmaya kadar pek çok işe yaradığı düşünüldüğünde çilek hastalıklarla savaşmak için iyi bir silah olabilir.

Latince adı “Fragaria Ananassa” olan çileğin 10’dan fazla çeşidi bulunmaktadır ancak, tatları ve büyüklükleri değişse de tüm çilek türleri aynı kalp şekline sahiptir.

Çileğin Sağlığa Faydaları

Kolesterol: İspanya’daki Salamanca Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre düzenli olarak çilek yemek LDL (kötü) kolesterol seviyesinin düşmesini sağlıyor.

Araştırmaya katılan 23 gönüllü 1 ay boyunca her gün yarım kilo çilek yemiş. Yapılan testlerde araştırmaya katılanların LDL kolesterol seviyelerinde yaklaşık %9 kadar azalma görülmüş. HDL (iyi) kolesterol seviyeleri ise aynı kalmış.

Uzmanlar çileğin kolesterolü neden düşürdüğü konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar fakat ilk sonuçlara göre çileğin bu özelliği meyveye kırmızı rengini veren “antosiyanin” adındaki pigmentten ileri geliyor.

Antioksidanlar: Hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, kansere karşı koruma sağlayan, Alzheimer riskini azaltan, kalp ve damar sağlığını koruyan, özellikle yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarını önleyen antioksidanlar çilekte bol miktarda bulunur.

2006 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir makaleye göre çilek antioksidan bakımından en zengin 50 yiyecek arasında yer alıyor.

Çileğin antioksidan etkisi meyveye parlak kırmızı rengini veren antosiyanin adlı bileşenden, yüksek C vitamini içermesinden ve kuersetin pigmentinden kaynaklanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çilek FestivaliSamiye Emel Beyztaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOĞU GUTA'DAN 130 BİN KİŞİ AYRILDI
DOĞU GUTA'DAN 130 BİN KİŞİ AYRILDI
Hindistan’da bebek hırsızı maymun aranıyor
Hindistan’da bebek hırsızı maymun aranıyor
Facebook’u bırakmak stresi azaltıyor
Facebook’u bırakmak stresi azaltıyor
Bu da turist vizesi!
Bu da turist vizesi!
İtfaiyeyi taşlayanlara 2’şer gün daha
İtfaiyeyi taşlayanlara 2’şer gün daha
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”
KİÜ’dan Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma ve Şiir Konferansı; “Çanakkale’yi Kıbrıs’tan Hissetmek”
The Whisky Festival’de eğlence doludizgin
The Whisky Festival’de eğlence doludizgin

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim