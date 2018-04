13. Geleneksel Çilek Festivali

4 gün sürecek festivalde, ‘Çilek Güzellik Yarışması’, müzik grupları konserleri, minikler şöleni, halk oyunları, dans, yüzme maratonu, sörf gösterisi, fotoğraf sergisi, çilek ürünleri yarışmaları ile doğa ve çilek bahçelerine ziyaretler gerçekleştirilecek.

Tabi ki Çilek denilince akla Çileğin insan vücüduna faydalarını da söylemeden geçmeyelim

Dünya genelinde en popüler meyvelerden biri olan çilek sadece lezzeti ile değil sağlığa faydaları ile de ön plana çıkıyor.

Çileğin faydaları arasında ilk sırada C vitamini bakımından zengin olması geliyor. 8 adet çilek yiyerek günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1.5 katını alabilirsiniz. C vitamininin kalp ve damar hastalıklarını önlemeden, enfeksiyon ve virüslerle savaşmaya kadar pek çok işe yaradığı düşünüldüğünde çilek hastalıklarla savaşmak için iyi bir silah olabilir.

Latince adı “Fragaria Ananassa” olan çileğin 10’dan fazla çeşidi bulunmaktadır ancak, tatları ve büyüklükleri değişse de tüm çilek türleri aynı kalp şekline sahiptir.

Çileğin Sağlığa Faydaları

Kolesterol: İspanya’daki Salamanca Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre düzenli olarak çilek yemek LDL (kötü) kolesterol seviyesinin düşmesini sağlıyor.

Araştırmaya katılan 23 gönüllü 1 ay boyunca her gün yarım kilo çilek yemiş. Yapılan testlerde araştırmaya katılanların LDL kolesterol seviyelerinde yaklaşık %9 kadar azalma görülmüş. HDL (iyi) kolesterol seviyeleri ise aynı kalmış.

Uzmanlar çileğin kolesterolü neden düşürdüğü konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar fakat ilk sonuçlara göre çileğin bu özelliği meyveye kırmızı rengini veren “antosiyanin” adındaki pigmentten ileri geliyor.

Antioksidanlar: Hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, kansere karşı koruma sağlayan, Alzheimer riskini azaltan, kalp ve damar sağlığını koruyan, özellikle yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarını önleyen antioksidanlar çilekte bol miktarda bulunur.

2006 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir makaleye göre çilek antioksidan bakımından en zengin 50 yiyecek arasında yer alıyor.

Çileğin antioksidan etkisi meyveye parlak kırmızı rengini veren antosiyanin adlı bileşenden, yüksek C vitamini içermesinden ve kuersetin pigmentinden kaynaklanıyor.