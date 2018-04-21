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“13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs’ta yapılıyor

“13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

“13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs’ta yapılıyor

“13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:53
“13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs’ta yapılıyor

13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

 

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen festival, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla gerçekleştirilecek.

 

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Çilek Festivali Yüzme Maratonu ise yarın Aspava Restoran iş birliğiyle Yedidalga’da saat 10.00’da yapılacak.

 

Çilek Festivali kapsamında 1 Mayıs akşamı Yeşilırmak festival alanında düzenlenecek “13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması”  için 24 Nisan Salı günü saat 18.00’e kadar başvuru kabul edileceği de duyuruldu. 

 

13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması başvuru formu temini ve detaylı bilgi için 0533 876 0239, 0533 840 0166, 0533 847 7443 numaralı telefonların aranabileceği, cilekdiyari@kibris.net, info@cilekdiyari.org adreslerine e-mail gönderilebileceği ve Yeşilırmak Muhtarlığı veya Yedidalga Muhtarlığı’na başvurulabileceği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 21.04.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
13GelenekselFestival
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