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13. Çilek Festivali Başladı…

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “DOĞAYI KORUMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİR PLANLI GELİŞMEDİR”

13. Çilek Festivali Başladı…

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “DOĞAYI KORUMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİR PLANLI GELİŞMEDİR”

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26
13. Çilek Festivali Başladı…

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “DOĞAYI KORUMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİR PLANLI GELİŞMEDİR”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, YEŞİLIRMAK’IN TURİZMİN BAŞKENTİ OLABİLECEK BİR BÖLGE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yeşilırmak –Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çilek Festivali’nin 13’üncüsü Yeşilırmak’ta bugün düzenlenen kortej ile başladı.

Kortejin ardından açılış töreni düzenlendi ve törende konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmayı Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar yaptı.

Yeşilırmak bölgesinin çok önemli iki töreni olduğunu ifade eden Atalar, bunlardan en önemlisinin Yeşilırmak’ın 5 Eylül 1974’te KKTC toprakları ile birleşmesi; diğerinin ise 1973 yılında başlayan Çilek Festivali olduğunu belirtti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Yeşilırmak’taki üretim alanının darlığına ve tüm zorluklara rağmen bu faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi ve asıl olanın üretim olduğunu vurguladı.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Yeşilırmak’ın ülkenin üretim açısından örnek gösterilmesi gereken yerlerinden birisi olduğunu belirterek, bölgenin eko agro turizm modeli için öne çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

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Yeşilırmak’ın hem iklimi hem de su varlığının bir fırsata dönüştürülebileceğine işaret eden Şahali, Türkiye’den ülkeye ulaştırılan suyun disiplinli olarak kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, Karpaz ve Yeşilırmak’ın ayrı bir öneme sahip olduğundan bahsetti.

Yeşilırmaklıların mücadele yıllarındaki kalkınma seferberliğine ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, Yeşilırmak’ın iç turizmde bir merkez haline geldiğine dikkati çekti.

Yeşilırmak’ın sadece belirli dönemlerde bir uğrak yeri olmaktan daha fazlasını hak ettiğini ve turizmin başkenti olabilecek bir bölge olduğunu söyleyen Erhürman, Yeşilırmak’ın hükümet tarafından da seçilmiş bir bölge olduğunu belirtti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Yeşilırmak’taki suyunun boşa akıp gittiğine ve sudan istifade edilmediğine dikkat çekerek; suyun, hem köylünün hem de doğanın yararına korunması gerektiğinin altını çizdi.

Planlı gelişmenin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, ‘Doğayı korumanın en önemli unsurlarından bir planlı gelişme. Biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyoruz, burada önemli olan doğru bildiklerimizi hayata geçiremiyoruz. Madem ki hepimizde bu irade var bunları hayata geçirmenin yolunu bulmamız lazım’ diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dans gösterileri sunuldu. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı Festival 1 Mayıs Salı akşamı Çilek Güzellik Yarışması ile sona erecek.

Son Güncelleme: 28.04.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
ÇilekFestivaliBaşladı
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