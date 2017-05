13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Morricone Film Müzikleri Konseri İle Devam Ediyor

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Morricone Film Müzikleri Konseri ile Devam Ediyor.

Yarın akşam Bellapais Manastırı’nda 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Özel Konseri’ nde ünlü İtalyan besteci ve orkestra şefi Ennio Morricone’ nin Film Müzikleri rüzgarı esecek. Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası’ nın sunacağı Festival Özel Konserinde Ennio Morricone’ nin My Name is Nobody, Chi Mai, Corleone, Ecstasy of Gold, Cafe Paradiso, Here’s to you, Gabriel’s Oboe, I Basilischi, IL Clan dei Siciliani, La Marginal ve The Good The Bad and The Ugly Film Müzikleri seslendirilecek.

18 Nisan - 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, KKTC Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’ nde yer alacak diğer konserler şöyle:

9 Mayıs KKTC Trio Konseri, 10 Mayıs Gülseren Sadak Piyano Resitali, 12 Mayıs Cihan Ünal ve Önder Bali “ Sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri ve 13 Mayıs “Festival Kapanış Konseri” Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri.

Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da başlayacak tüm konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve Konser Girişinden temin edinilebilecek.