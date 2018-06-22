12 Yaşındaki Sıla Mazlum Yaşamını Yitirdi





Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Girne\'de Karakum Halk Plajı’nda, deniz içerisinde yüzmekte olan Lefkoşa\'da sakin Sıla Mazlum (K-12) boğulma tehlikesi geçirdi. Mazlum kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda boğulma tehlikesi geçiren Sıla Mazlum kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.(ŞEB)