Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

12’nci Çilek Festivali 12-14 Mayıs’ta Yeşilırmak’ta

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çilek Festivali, yarın başlıyor. Festival Yeşilırmak’ta 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

12'nci Çilek Festivali 12-14 Mayıs'ta Yeşilırmak'ta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çilek Festivali, yarın başlıyor. Festival Yeşilırmak’ta 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, festivalin Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Yeşilırmak ve Yedidalga Muhtarlıkları ile işbirliğiyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve dünyaya tanıtmak çerçevesinde düzenlendiği kaydedildi.

İlki 1973 yılında çok güç koşullar altında düzenlenen Festival, yarın 18.00 de Yeşilırmak’ta düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak, 18.30 da açılış konuşmaları, daha sonra bölge okulları ve dans guruplarının gösterileri, 12’nci Geleneksel Çilek Güzeli yarışmacılarının tanıtımı ve SOS Grubunun konseri yer alacak.

Festivalde, konserler, çilek tarlalarına ziyaretler, çocuk resim yarışması ve boyama, sörf gösterileri, dans gösterileri yer alacak. En iyi çilek yarışması ve çilek ürünleri yarışmasının da yapılacağı Festival kapsamında 14 Mayıs Pazar 20.00’de 12. Geleneksel Çilek Güzeli yarışması yer alacak.

(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin...
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği İle Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yetkililerini Kabul Etti Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.&nbsp;

Haberi Oku