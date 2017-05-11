12’nci Çilek Festivali 12-14 Mayıs’ta Yeşilırmak’ta

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çilek Festivali, yarın başlıyor. Festival Yeşilırmak’ta 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Çilek Festivali, yarın başlıyor. Festival Yeşilırmak’ta 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, festivalin Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Yeşilırmak ve Yedidalga Muhtarlıkları ile işbirliğiyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve dünyaya tanıtmak çerçevesinde düzenlendiği kaydedildi.

İlki 1973 yılında çok güç koşullar altında düzenlenen Festival, yarın 18.00 de Yeşilırmak’ta düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak, 18.30 da açılış konuşmaları, daha sonra bölge okulları ve dans guruplarının gösterileri, 12’nci Geleneksel Çilek Güzeli yarışmacılarının tanıtımı ve SOS Grubunun konseri yer alacak.

Festivalde, konserler, çilek tarlalarına ziyaretler, çocuk resim yarışması ve boyama, sörf gösterileri, dans gösterileri yer alacak. En iyi çilek yarışması ve çilek ürünleri yarışmasının da yapılacağı Festival kapsamında 14 Mayıs Pazar 20.00’de 12. Geleneksel Çilek Güzeli yarışması yer alacak.

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