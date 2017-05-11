Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hemşirelerin daha iyi koşullara sahip olması adına daha önce hazırlayıp ilgili kurumlara gönderdikleri çalışma saatleri ve özlük haklarıyla ilgili yasa önerilerinin yasallaşması adına mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

KAMU-SEN: “HAZIRLADIĞIMIZ YASA ÖNERİLERİNİN YASALAŞMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hemşirelerin daha iyi koşullara sahip olması adına daha önce hazırlayıp ilgili kurumlara gönderdikleri çalışma saatleri ve özlük haklarıyla ilgili yasa önerilerinin yasallaşması adına mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu Hemşireler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kısıtlı imkanlara rağmen kendinden ve ailesinden ödün vererek özveri ile çalışan, sağlığın melekleri olarak yer edinmiş hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” dedi.

Kıdrışlıoğlu şöyle devam etti:

“Sağlık ekibinin, hastalarla 24 saat yüz yüze iletişim halinde tek üyesi olan ve diğer sağlık ekibiyle hasta arasında köprü vazifesi kuran hemşirelerin yoğun işgücü, risk altında çalışması, vardiya ve düzensiz çalışma nedeniyle hayat kalitesinin bozulması ve tüm bu zorluklara karşın normal düzenli çalışanla aynı tutulması hemşireler üzerinde ciddi moral motivasyon bozukluklarına neden olmaktadır.

Hat safhaya ulaşan personel eksikliğine bağlı sürekli ek mesaiye kalmak zorunda bırakılmaları, kısıtlı sayıda istihdam yapılsa bile yeni birimlerin açılmasından dolayı personel yetersizliğinin daha da derinleşmesi hemşirelerde tükenmişliğe yol açmaktadır. Birçok araştırmalarla da kanıtlanan ve aile düzeninin bozulmasına yol açan, hayat kalitesini düşüren ve yıpratıcı bir meslek grubu olan hemşirelik mesleğine gereken özlük hakları ve hak ettiği yaşam koşulları maalesef sağlanmamaktadır. “

(ŞEB/HA)

