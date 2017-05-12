Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü dolayısıyla ülkenin ilk hemşirelerinden Türkan Aziz’i evinde ziyaret etti.

SAĞLIK BAKANI SUCUOĞLU İLK HEMŞİRELERDEN TÜRKAN AZİZ’İ ZİYARET ETTİ

SUCUOĞLU: “BU TÜR ZİYARETLERİMİZ SÜRECEK”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü dolayısıyla ülkenin ilk hemşirelerinden Türkan Aziz’i evinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkan Aziz ile Sucuoğlu, geçmişin ve bugünün çalışma şartlarından, Aziz’in hemşirelik yıllarından konuştu.

Sucuoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu tür ziyaretlerin süreceğini belirterek, “Sağlık alanında, mesleğinde duayen olan kişileri ziyaret edip hatırlarını sormaya devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

Verilen bilgiye göre, Türkan Aziz’in Köşklüçiftlik’teki evine giden Bakan Sucuoğlu’na Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da eşlik etti.

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