12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali Cumartesi Günü Başlayacak

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (TAK): Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi (Bellapais) Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenecek 12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali, 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Eski Okulu park alanında 2 gün sürecek festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer alacak. Festivalin resmi açılışı cumartesi günü saat 15:00’te yapılacak. Stantlar sabah saat 11:00’de açılacak ve belediye festival yerine ziyaretçileri minibüsle taşıyacak.

GÜNGÖRDÜ: “FESTİVAL KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR”

Festivalle ilgili bugün Bellapais Manastırı bahçesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs kültüründe önemli yeri olan ancak unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği, ipek ve koza el sanatlarının, festivalle yeniden hayat bulmaya başladığını kaydetti.

Festival programı hakkında bilgi veren Güngördü, festivalde ipek koza ve Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan diğer el işi ürünlerin satışı, yiyecek ve içecek stantlarının yer alacağını belirtti.

TATLISU: “FESTİVAL KÖYÜ TANITIYOR”

Beylerbeyi Muhtarı Ersel Tatlısu da, muhtarlığın 12 yıl önce Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde başlattığı festivali son 8 yıldır Girne Belediyesi’nin de desteğiyle daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, festivalle köy tanıtımına katkı yapıldığını dile getirdi.

SAHİR: “DÜNYADA İLK OLARAK”

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ise, ülke kültürünün önemli bir parçası olan ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işlerinin yaşatılmasının, Kıbrıs Türkü’nün doğal ve kültürel değerlerine yeniden sahip çıkmasına katkı sağladığını dile getirdi. İpek böceği koza işinin, dünyada ilk olarak Kıbrıs’ta yapılan bir el sanatı olduğunu belirten Sahir, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın yeniden hayat bulmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival Programı şöyle:

“6 Mayıs Cumartesi

11:00’da Müzik Yayını, 13:00’da Phonenix Line Dance Club Dans Gösterisi, 14:00’da The Hot Club Of Cyprus Gipsy Swing ve Fransız Esintiler müzik dinletisi, 15:00 Resmi Açılış ve Konuşmalar, 15:30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi (Büyükler Grubu), 15: 45’te Lefkoşa Folklör Derneği Halk Dansları Gösterisi 16:00’da Halk Dansları Gösterisi Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi (Küçükler Grubu) 16:15’te Alpmut-Kezzap konseri

17: 30’da Friends Liners Dancer Dans Gösterisi, 18:00’da Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları Gösterisi, 18:15’te Grup Gancelli Konseri ve 20:00- 22:00 Müzik yayını.

7 Mayıs Pazar

11:00’da Müzik yayını 14.00’da Dikmen Gençlik Merkezi Derneği Halk Dansları Gösterisi,

14.30’da Digem Folklorik Kıbrıs Müzikleri dinletisi, 16:00’da Alayköy Foklör Derneği

Halk Dansları Gösterisi, 16:30’da Back – Street 4 konseri, 18:00 Uluslararası Final Üniversitesi Dans Topluluğu Afrika Dansları gösterisi, 18:30’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Division 6 Müzik Grubu konseri ve 20.00 – 22:00’da Örge Volkan konseri.”

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI