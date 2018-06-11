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12 Haziran 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılmak için sabah saatlerinde Eskişehir’e gidecek.

12 Haziran 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılmak için sabah saatlerinde Eskişehir’e gidecek.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
12 Haziran 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılmak için sabah saatlerinde Eskişehir’e gidecek.

Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Sağlık Bakanı Filiz Besim, saat 10.00’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini, 11.00\'de ise Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.

DAÜ ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın düzenlediği “KKTC İçin İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı”nın sonunda ortaya çıkan genişletilmiş raporlar, basın toplantısıyla açıklanacak. (DAÜ Rektörlüğü - 11.15)

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Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)

DP LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu projelerini açıklayacak, meclis üyesi adayları tanıtılacak. (Lefkoşa Bedesten - 18.00)

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ve Gökhan Gökberk’in fotoğraflarından oluşan “Emek” sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı da katılacak. (19.00)

TDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibinin tanıtım etkinliği, Lefkoşa\'da HiddenGarden\'de yer alacak. (19.30)
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