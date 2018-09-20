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123 Üreticiye Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatı Olarak 109 Bin 440 Tl Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 123 üreticiye  109 bin 440 TL tazminat ödendiğini duyurdu.   

123 Üreticiye Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatı Olarak 109 Bin 440 Tl Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 123 üreticiye  109 bin 440 TL tazminat ödendiğini duyurdu.   

20 Eylül 2018 Perşembe 12:08
123 Üreticiye Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatı Olarak 109 Bin 440 Tl Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 123 üreticiye  109 bin 440 TL tazminat ödendiğini duyurdu.   

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla  Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler.

Son Güncelleme: 20.09.2018 15:17
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