12 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edenlere..



Eskişehir'de, 5 yıl önce 12 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanığa, toplam 45 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir'de, 5 yıl önce 12 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanık, toplam 45 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, sanıklar Mevlana Tuna, İbrahim Yiğithan Özbek, Türkay Ongur, Mevlüt Emre Kıraç ve Oğuzhan Özbek hazır bulundu.



Duruşmada, olay tarihinde 12 yaşında olan mağdur B.Y. ile Bilge Altay, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezalandırılmalarını talep etti.



Sanıklar ise olayı gerçekleştirmediklerini iddia ederek, beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Mevlana Tuna'ya 12 yıl 11 ay, İbrahim Yiğithan Özbek'e 8 yıl 7 ay, Türkay Ongur'a 7 yıl 2 ay, Mevlüt Emre Kıraç'a 7 yıl 2 ay, Ahmet Akbulut'a 7 yıl 2 ay ve Oğuzhan Özbek'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.