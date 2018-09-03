12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali sona erdi.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD tarafından organize edilen ve Çağlayan Parkı’nda yer alan festivalde, 1 Eylül Cumartesi gecesi Osman Tuğsal konseri vardı. Ardından yerli ve yabancı tüm grupların sahne performansları ile bütün gruplardan oluşan ortak göster sergilendi.



Gecede LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından festivale katılan halk dansları ekiplerinin temsilcilerine plaket takdim edildi.



Festivalin kapanış gecesi olan akşam ise Gizem Akbil ve Caravan Blue konseri ile başlayan program, Portekiz, Türkiye, Fogem ve Hasder ekiplerinin gösterileriyle devam etti ve Dancebase’den gençlerin danslarıyla sona erdi.



Festivalde ayrıca 15 kişiye 300 dakikalık Velesbit sürüşü hediye edildi.



HARMANCI: “DANS, MÜZİK VE EĞLENCE DOLU BİR HAFTA…”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin final gecesinde yaptığı konuşmada, grupların muhteşem performansları sayesinde Lefkoşa’da dans, müzik ve eğlence dolu bir hafta yaşandığını söyleyerek tüm ekiplere teşekkür etti.



Festivalin gerçekleşmesinde çok büyük katkısı olan yedi derneğin özverili çalışmaları sonucunda bu etkinliğin organize edildiğini belirten Başkan Harmancı yedi derneğe ve Festivalin en iyi şekilde geçmesi için geceli gündüzlü çalışan LTB ekiplerine de teşekkür etti.



Başkan Harmancı “Dünya barışını arzuluyorsak burada olduğu gibi birlikte şarkı söylemeli, birbirimizin dansını ve kültürünü öğrenmeliyiz Barışı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Burada barış ruhunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Başkan Harmancı ayrıca gerçekleştirilen tüm etkinliklerin, bir sonraki etkinlikte neler yapılması gerektiğini söylediğini ve bu etkinlikte ise Çağlayan bölgesinde bir açık hava gösteri merkezi ihtiyacının ortaya çıktığını ifade etti. Harmancı konuşmasının sonunda önümüzdeki yıllarda Çağlayan Bölgesine bir açık hava gösteri merkezi yapma sözü de verdi.

