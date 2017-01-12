12 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ!





Resmi Gazete’de 19-25 Ocak 2017 tarihlerinde yayınlanan kararlara göre 12 kişi daha KKTC Yurttaşlığı’na alındıResmi Gazete’de 19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca toplamda 8 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verirken Resmi Gazete’de 19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan karara göre 4 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.Bakanlar Kurulu’nun 19-25 Ocak 2017 tarihli kararları uyarınca; 1959 Eskişehir doğumlu Bülent Akman, 1963 Ortakaraören doğumlu İsmail Altındağ, 1975 Fatsa doğumlu Kazım Kartal, 1991 Beyoğlu doğumlu Emircan Adıgüzel, 1978 İstanbul doğumlu Neval Bitmez Şenay, 1966 Hamburg doğumlu Aşkım Zenginer, 1978 Gerger Adıyaman doğumlu Subhi Asiltürk, 1977 İstanbul doğumlu Ezel Yıldız Elmas, 1992 Kırıkhan doğumlu Eda Nerkiz, 1994 Lefkoşa doğumlu Ayfer Hançer, 1997 Girne doğumlu Cansu Çiçek ve 1968 Zile doğumlu Rasim Çek KKTC Yurttaşlığı’na alındı.