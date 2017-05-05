“12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali” Yarın Başlıyor

Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi (Bellapais) Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen “12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali”, yarın ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi (Bellapais) Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen “12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali”, yarın ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Eski Okulu park alanında iki gün sürecek olan festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer alacak.

Festivalin resmi açılış etkinliği yarın saat 15.00’te yapılacak. Stantlar sabah saat 11.00’de açılacak ve belediye festival yerine ziyaretçileri minibüsle taşıyacak.

FESTİVAL PROGRAMI

6 Mayıs Cumartesi

11.00: Müzik Yayını, 13.00: Phonenix Line Dance Club Dans Gösterisi, 14.00: The Hot Club Of Cyprus Gipsy Swing ve Fransız Esintiler müzik dinletisi, 15.00: Resmi Açılış ve Konuşmalar, 15.30: Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi (Büyükler Grubu), 15. 45: Lefkoşa Folklör Derneği Halk Dansları Gösterisi, 16.00: Halk Dansları Gösterisi Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi (Küçükler Grubu), 16.15: Alpmut-Kezzap konseri,

17. 30: Friends Liners Dancer Dans Gösterisi, 18.00: Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları Gösterisi, 18.15: Grup Gancelli Konseri ve 20.00- 22.00 Müzik yayını.

7 Mayıs Pazar

11.00: Müzik yayını, 14.00: Dikmen Gençlik Merkezi Derneği Halk Dansları Gösterisi,

14.30: Digem Folklorik Kıbrıs Müzikleri dinletisi, 16.00: Alayköy Foklör Derneği

Halk Dansları Gösterisi, 16.30: Back – Street 4 konseri, 18.00: Uluslararası Final Üniversitesi Dans Topluluğu Afrika Dansları gösterisi, 18.30: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Division 6 Müzik Grubu konseri, 20.00 – 22.00: Örge Volkan konseri.