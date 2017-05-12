12. Çilek Festvali Başladı

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği’nin Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği 12. Çilek Festivali bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı.Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı.



AKINCI: “PLANLI VE BİLİNÇLİ ADIM ATMAK GEREKİYOR”

EROĞLU: “BÖLGEDEKİ İÇ TURİZM HAREKETLİLİĞİ MEMNUNİYET VERİCİ”

ERHÜRMAN: “BU BÖLGE, BİZ İNANIRSAK ÜRETİRİZ, ÜRETİRSEK VAR OLURUZ, ÜRETİRSEK YOK OLMAYIZ DİYEREK ÖRNEK OLUYOR”

ÇAVUŞOĞLU: “GIDA GÜVENLİĞİ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”



Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği’nin Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği 12. Çilek Festivali bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı.

Bölge okulları ve derneklerinden çocuk ve gençlerle üreticilerin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Doğancı Kalkınırma Birliği, Lefke İstiklal İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Yedidalga İlkokulu ve Lefke Belediyesi dans grupları gösteri sunmasının ardından Lefke Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Açılış töreninin sonunda SOS Grubu konser verdi.

Yeşilırmak ve Yedidalga Muhtarlıkları’nın da katkı koyduğu festival ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirip, dünyaya tanıtmak amaçlanıyor. 3 gün sürecek festival süresine, çeşitli konser ve benzeri sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çilek tarlalarına gezi, sörf gösterileri, dans gösterileri, en iyi çilek ve en iyi çilek ürünü yarışmaları yapılacak festivalin son gecesinde Çilek Güzeli Yarışması düzenlenecek.

AKINCI: “DOĞAYI BOZMADAN ADIM ATMAK LAZIM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bölge ve üreticiler hakkında çok güzel şeyler söylendiğini, kendisine de bu söylenenlere “kutlama” eklemekten başka bir şey kalmadığını belirtti.

Akıncı “Bu güzel sözleri söyleten sizsiniz. Sizin alın teriniz ve ürettiğinizdir. Sadece çilek değil, turizmini de ortaya çıkardınız” dedi.

Üniversitelerin de bölgenin gelişmesi açısında önemli bir unsur olduğunu kaydeden Akıncı, bu gelişmeler ve katma değerler karşısında planlı ve bilinçli adım atmak gerektiğini söyledi. Akıncı, “Doğayı bozmadan adım atmak lazım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, devletin cittaslow konusunda mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere değinerek, belediyelerin adım atarak öncü olduğu bu konuda, bu boşluğun giderilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu kaydeden Akıncı, hükümetin de destek elini uzatacağına inanç belirtti.

EROĞLU: “HALKI VE ÜRETİCİYİ TEBRİK EDERİM”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, 12. Çilek Festivali’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeşilırmak’taki bütün festivallere katılmaya gayret eden bir kişi olarak bölgede gözlemlediği gelişmelerden gurur duyduğunu kaydeden Eroğlu, bölge için çok değerli çalışmalar yapan halkı ve üreticileri tebrik etti.

Eroğlu, iç turizmdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bunun, yıllarca süren uğraşlarının bir sonucu olduğunu söyledi. Üreticiyle tüketicinin bahçede buluşmasının hep arzulanan bir şey olduğunu ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Eroğlu, bölge halkının çalışkanlığının örnek alınması gerektiğini belirtti.

Derviş Eroğlu, bölgedeki üniversitelerin önemine dikkat çekerek, eğitimin ekonomiye katkısına vurgu yaptı.

ERHÜRMAN: “ÜRETİRSEK VAR OLURUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, denizin, dağın, tarihin ve üniversitenin bulunduğu çok özel bir bölgede bulunduklarını ancak tüm bunların, tırnaklarını toprağa geçirerek, her koşulda üreten ve üretimden kopmayan bölge insanının varlığıyla anlam kazandığını söyledi.

Üreterek var olan, buna bağlı olarak da gelişen bölgenin diğer yerleşim yerlerine örnek olacak durumda olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu bölge, biz inanırsak üretiriz, üretirsek var oluruz, üretirsek yok olmayız diyerek örnek oluyor” dedi.

Erhürman, Lefke bölgesinde, üniversite, turizm ve üretimden oluşan çok güzel bir üçgen kurulduğuna işaret ederek, gelecek vaad eden bu vizyonu, daha geniş yol ya da daha büyük turistik tesis talep ederek bozmamak gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Burayı gözümüz gibi korumak zorundayız. Halkın gözünde bu kararlığı görüyorum ve bundan çok mutu oluyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “GIDA GÜVENLİĞİNDE ŞEFFAFLAŞTIK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, bugün Yeşilırmak’ta 1973’te başlayan ve renklenerek devam eden Çilek Festivali’nin açılışı nedeniyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, üretimi yönlendirirken kendi kendiye yeten bir halk ve üretim hedeflediklerini belirterek, gıda güvenliğinin oldukça önemli olduğu çilek üretiminde de, diğer üretim dallarında olduğu gibi, çok yol alındığını ve bugün üretimin her aşamasının şefafflaşıp, denetime açık hale geldiğini kaydetti.

Bölgedeki çilek üreticisiyle tüketicisinin tarlada buluştuğu ve satış yapıldığı üretim şeklinin arzulanan bir üretim şekli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bugün bölgede yaşanan trafik ve yol sorununun da bu gelişmeden kaynaklandığını unutmamak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, agro ve eko turizm konusunda arzulanan noktada olunmasa da başlanılan noktadan çok daha iyi bir durumda bulunulduğunu ve alınacak daha çok mesafe olduğunu söyledi.

Gıda güvenliğinin olmazsa olmazları bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, üreticiyle birlikte tüketiciyi de bilinçlendirmek adına çok büyük gayret sarfedildiğini belirtti.

KAYA: “DEVLET DÜZEYİNDE DESTEK GÖRMESEK DE DEVAM EDECEĞİZ”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, Yeşilırmak’ın son yıllarda yıldızlaşan, üretimin gücünü ve değerini farkeden bir bölge olduğunu söyledi. Aziz, agro turizme örnek gösterilecek hale gelen bölgenin bunu üreticisine borçlu olduğunu belirtti.

Cittaslow ağına tam anlamıyla uyan, yerel üretimin geliştirilmesini amaçlayan ve örnek alınması gereken bir anlayışın hakim olduğunu kaydeden Aziz, devlet düzeyinde destek görmeseler de bu yönde adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Aziz, ülkede çok sayıda festival adı altında etkinlik düzenlendiğini ancak Yeşilırmak’ın bunu aştığını ve her hafta sonunun bir festival havası ve hareketliliğinde yaşandığını belirtti.

Hafta sonları bölgeye akın eden nüfusa bağlı olarak trafik sorunu yaşandığını kaydeden Aziz, Denizli-Yeşilırmak arasındaki yolu da bölge halkının hak etmediğini söyledi.

IŞIKGÜN VE ATALAR

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cahit Işıkgün, açılışta yaptığı konuşmada, çilek denince akla Yeşilırmak ve Yedidalga bölgesinin geldiğine işaret ederek, özellikle son yıllarda çilek üretiminin turizme ve bölgeye kattığı değerin gözlerden kaçmadığını belirtti.

Işıkgün, bin dönümden fazla arazide çilek üretimi yapıldığını vurgulayarak, topraklarına çok bağlı olan üreticilerin şafakla çalışmaya başladığını söyledi.

Lefke Belediyesi ile LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e değerli katkılarından dolayı sonsuz teşekkür eden Işıkgün, fesivalin gerçekleşmesine yardımcı olan tüm kurum ve kuruşlara şükranlarını sundu.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Cavit Atalar da, Çilek Festivali’nin, Kıbrıs’ın en ücra yerlerinden biri olan Yeşilırmak’ın en değerli 3 şeyinden biri olduğunu söyledi. Derneğin 22 önce kurulduğunu ancak festivalin, zaman zaman aksamalar olsa da, 1973’ten beri yapıldığını kaydeden Atalar, 44 yıldır bu festivali yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Atalar, konuşmasının sonunda festival programı hakkında bilgi verdi.