Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109740
ALTIN
176.096
DOLAR
4.0811
STERLİN
5.8313
EURO
5.0341
12 Ay Hapis Yatacak
12 AY HAPİS YATACAK
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
TORBACIYA 2 YIL HAPİS CEZASI
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
12 Ay Hapis Yatacak
Kapat

12 Ay Hapis Yatacak

12 Ay Hapis Yatacak

13 Nisan 2018 Cuma 08:45
12 Ay Hapis Yatacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta 28 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçundan yakalanan Ürdünlü sanık Mohd Abusalah aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı.

Beyoğlu kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirterek sanığın cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Ancak sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve ağır suçlardan olduğunu bu tür suçlara toplum menfaatini korur nitelikte ceza takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanık Abusallah’ın 500 Euro karşılığında 28 gram Hintkeneviri “Alma, tasarruf” suçlarından yargılandığını, ayrıca ülkede 2017 yılından bu yana kaçak olarak kaldığına dikkati çekti. Ülkede uyuşturucu suçlarının 2016 yılına göre 2017 yılının tamamında yüzde otuz artış gösterdiğine değinen Beyoğlu, bir ülkede güvenlik için öncelikli olarak giriş ve çıkışlarda büyük özveri gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu aktarmış olduğu tüm bulgular ve olgular ışığında sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettikleri ve 12 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Mohd AbusalahUyuyşturucuTutuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump’ın sabah tweetlerine Rusya’dan şok yanıt!
Trump’ın sabah tweetlerine Rusya’dan şok yanıt!
Hindistan’da sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz
Hindistan’da sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz
BAKAN BESİM GAÜ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ…
BAKAN BESİM GAÜ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ…
ÖDTÜ KKK’DAN BİLİM VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ…
ÖDTÜ KKK’DAN BİLİM VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ…
CUMHURBAŞKANI AKINCI MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
CUMHURBAŞKANI AKINCI MECLİS’TEKİ SİYASİ PARTİLERİN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
TRUMP, MAY İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ
TRUMP, MAY İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ
HRİSTODULİDİS RUM YÖNETİMİ’NİN SURİYE’DEKİ OLAYLARA MÜDAHİL OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
HRİSTODULİDİS RUM YÖNETİMİ’NİN SURİYE’DEKİ OLAYLARA MÜDAHİL OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ
AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ
YKP: “LEFKOŞA GİRNE ANAYOLUNDA BORDÜR TUZAK.. VAZGEÇİLMELİ”
YKP: “LEFKOŞA GİRNE ANAYOLUNDA BORDÜR TUZAK.. VAZGEÇİLMELİ”
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA VE HAYVANSAL YEM HAMMADDESİ STOKLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GIDA VE HAYVANSAL YEM HAMMADDESİ STOKLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim