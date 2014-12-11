12 Aralık 2014 Cuma Gündemi

Girne Belediyesi Kent Kurultayı , Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in de katılımıyla Merit Park Otel’de başlayacak (09.30)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Mahkemeler bütçeleri görüşülecek (10.00 )
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nı kabul edecek (12.00)
Başbakan Yorgancıoğlu, Mülteci Hakları Derneği’ni Meclis’te kabul edecek (12.15)
6 büyük banka arasında EFT hizmeti, Lefkoşa Eziç Restoran’daki basın toplantısıyla tanıtılacak (13.00)
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Öğrenci Konseyi’nin “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin altıncısı Sanatçı Edip Akbayram’ın katılımıyla DAÜ’de yapılacak (19.00)
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