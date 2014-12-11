12 Aralık 2014 Cuma Gündemi

Girne Belediyesi Kent Kurultayı , Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in de katılımıyla Merit Park Otel’de başlayacak... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Mahkemeler bütçeleri görüşülecek...