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11’inci yüzyılda inşa edilen kule sağlamlaştırma çalışmalarından sonra ziyarete açıldı

11’inci yüzyılda inşa edilen kule sağlamlaştırma çalışmalarından sonra ziyarete açıldı

27 Kasım 2018 Salı 11:57
11’inci yüzyılda inşa edilen kule sağlamlaştırma çalışmalarından sonra ziyarete açıldı

KULE İLK KEZ ELDEN GEÇİRİLDİ

Lüzinyanlar tarafından 11’inci yüzyılda inşa edilen Girne kent surlarının kulelerinden, kent merkezinde Atilla caddesi üzerinde bulunan kule, sağlamlaştırma çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.


Yıkık Kule adı verilen ve yıkılma tehlikesi yaşayan kule üzerinde sağlamlaştırma çalışmaları, iki yıllık bir süreçte, 350 bin TL’lik bir harcamayla Girne Belediyesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi işbirliğinde yapıldı.

Kulenin bulunduğu Atilla Caddesi üzerinde düzenlenen törende, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, amaçlarının kentte bellek kazandırmak, Girne’deki kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkmak ı olduğunu kaydetti.

2016’ya kadar herhangi bir restorasyon çalışması yapılmayan kuleye yapılan çalışma ile bir dünya mirasına sahip çıkıldığını kaydeden Güngürdü, çalışmalarda 350 bin TL üzerinde harcama yapıldığını belirtti.

Kulede çalışan elemanların taş yapı sağlamlaştırma eğitimine tabi tutulduğunu anlatan Güngördü, çalışanların kazandığı tecrübe ve aldığı eğitimle eski eser restorasyon çalışmalarında da görev alabileceğini kaydetti.

Bölgenin çok önemli bir bölge olduğunu kaydeden Güngördü, bölgenin çarşı ile antik limanı bağladığını, bölgede bulunan Bandabulya için de eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Törende çalışmalara katkı koyanlara plaket verildi.

YIKIK KULE

Girne Kalesi’nin doğusunda bulunan taş ocaklarından inşa edilen Girne kent surları iki kuleli giriş kapısına ve 8 gözetleme kulesine sahipti. Bu kulelerde sadece üç ayakta kaldı. Koruma görevi yapan kent surlarına Osmanlı döneminde ihtiyaç kalmadığından, surlardaki taşlar sökülerek yapı taşı olarak kullanılmaya başlanmıştı.

 

 

 

Son Güncelleme: 27.11.2018 17:49
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