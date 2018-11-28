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11. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 3-15 Aralıkta…

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nin 11’incisi bu yıl, 3-15 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

11. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 3-15 Aralıkta…

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nin 11’incisi bu yıl, 3-15 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:18
11. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 3-15 Aralıkta…

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nin 11’incisi bu yıl, 3-15 Aralık tarihleri arasında yapılıyor.

Festivalin organizasyon komitesinden yapılan açıklama şöyle, bu yıl 23 organizatör tarafından düzenlenen festivalde, örgütsüz gönüllüler de emek veriyor. Sanatın değerinin para ile ölçülemeyeceğini vurgulayarak, dünya halklarının ve emekçilerinin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini perdeye yansıtmaya hazırlanan festivalde tüm gösterimler biletsiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Saat 19:30’da gerçekleşecek film gösterimlerine, Gönyeli Belediyesi yanı sıra AF-SA Lokali, DAÜ Mustafa Afşin Salonu ve Mağusa Gelişim Akademisi, Akçay Kültür Derneği, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ev sahipliği yaparken, gösterilecek çocuk filmlerinden biri için de  Arabahmet Kültür Evi kapılarını açıyor.

Festival, açılış gecesinde katılımcıları, “Madencilerin Anıları” belgeseli ile buluşturuluyor. Ülkenin mücadele tarihinde önemli yeri olan 1948 Maden Grevinin 70. Yılı anısına gerçekleştirilecek gösterimin ardından filmin yönetmeni ve bilim danışmanı ile de bir söyleşi olacak.

Festival programı boyunca “Ben Danıel Blake”, “Gıda Kooperatifi”, “9’dan 5’e”, “Güneşli Pazartesiler”, “Ev Kira, Semt Bizim”, “İnsan Kaynakları” filmlerinin yanı sıra çocuklar için de 2 farklı bölgede “Tavuklar Firarda” filmi gösterilecek.

Festivalin bu yılki sloganının “Sistem Krizde, Mücadele Kadrajda” olduğu ifade edilen açıklamada, izleyicilere şöyle seslenildi:

“Festival sizleri güvencesiz çalışan emekçilerin hayatlarına ortak olmaya, bu adada halkların birlikte yaşayıp birlikte mücadele edebileceğine tanık olmaya, 8 saat çalışma talebini kadınların eylemliliğinde izlemeye, köleliğin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini çocuklarla birlikte deneyimlemeye davet ediyor. “

Festival ile ilgili tüm duyurulara, filmlerle ilgili bilgi ve festival programına www.iffkibris.org adresinden ulaşılabilir.

DÜZENLEYENLER

Festivali düzenleyenler ise şöyle:

Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi (AFSA), Alevi Kültür Merkezi, AKDER, Baraka Kültür Merkezi, Biyologlar Derneği, BES, ÇAĞ-SEN, DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, MGA Sinema Klubü, TEL-SEN, TIP-İŞ, Festival gönüllüleri.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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