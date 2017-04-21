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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

11. Tiyatrodtü Şenliği 23 Nisan’da Başlıyor

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci topluluklarından tiyatrODTÜ, 11. tiyatrODTÜ Şenliği’nin 23 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenliyor.

11. Tiyatrodtü Şenliği 23 Nisan'da Başlıyor
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci topluluklarından tiyatrODTÜ, 11. tiyatrODTÜ Şenliği’nin 23 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenliyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndan yapılan açıklamaya göre, her sene farklı üniversitelerin tiyatro topluluklarının katılımı ile gerçekleşen şenlikte bu yıl altı farklı tiyatro oyunun gösterimi ve iki söyleşi gerçekleşecek. tiyatrODTÜ Şenliği, bu sene Telsim’in sponsorluğu ile gerçekleşiyor.

Açıklamada şöyle denildi:
“Şenlik etkinlikleri 23 Nisan günü saat 17.00’de deneyimli oyuncu Parla Şenol söyleşisi ile başlayacak. Beş yaşında sinema oyunculuğuna başlayan ve bugüne dek sayısız filmde ve tiyatro oyununda oynayan, şarkıcılık ve seslendirmecilik kariyeri de bulunan Parla Şenol, katılımcılarla oyunculuk deneyimlerini paylaşacak.

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Şenlik kapsamında 25 Nisan akşamı Bi Değişik Oyun (Atılım Üniversitesi), 26 Nisan’da Başarımı Karılarıma Borçluyum (ODTÜ Ankara), 27 Nisan’da Karar Kimin? (Bahçeşehir Üniversitesi), 30 Nisan’da Herostratus Unutulsun! (Çankaya Üniversitesi) ve 2 Mayıs’ta Amadeus (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) isimli oyunlar sahnelenecek.

Şenlik kapsamında ODTÜ Kıbrıs’ın tiyatrODTÜ topluluğu öğrencileri ise Hristo Boytchev’in insanlığın birlikte yaşama imkanlarını sorgulayan Albay Kuş adlı oyununu sahneleyecekler. Tüm temsillerin saat 20.00’de ODTÜ Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacağı şenliğin tüm oyunlara giriş için geçerli bileti ise sadece 15 ₺.

11. tiyatrODTÜ Şenliği, 3 Mayıs günü saat 18.00’de tanınmış oyuncu Şenay Gürler’in söyleşisi ile son bulacak.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

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