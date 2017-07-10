Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Bir ülkenin demokrasi ölçüsü, o ülkede ifade ve basın özgürlüğünün ne kadar kullanılabildiğidir. Yazamayan, çizemeyen, konuşamayan basının özgülüğünden söz edilemez” dedi.

ATAOĞLU: “BİR ÜLKENİN DEMOKRASİ ÖLÇÜSÜ, O ÜLKEDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NE KADAR KULLANILABİLDİĞİDİR”

“YAZAMAYAN, ÇİZEMEYEN, KONUŞAMAYAN BASININ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZ “

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Bir ülkenin demokrasi ölçüsü, o ülkede ifade ve basın özgürlüğünün ne kadar kullanılabildiğidir. Yazamayan, çizemeyen, konuşamayan basının özgülüğünden söz edilemez” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, 11 Temmuz Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, basının görevinin, haber-alma-verme görevinin çok üstünde olduğunu kaydetti ve teknolojinin de yaygınlaştığı günümüzde basının aynı zamanda bilgilenme aracı olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getirirken, farklı görüşlerin dile getirilmesi, toplumun aydınlatılması ve sorunların ortaya konularak çözüme kavuşması gibi önemli bir görevi de ifa ettiklerini belirten Ataoğlu, “Basın Özgürlüğü de, demokrasinin olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu KKTC’de ve tüm dünyada gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildikleri, düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, basının tarafsız, objektif, ahlaklı ve vicdanlı yayın ilkelerinden asla taviz vermediği nice yıllar diledi.

(ÖZ/ŞEB)