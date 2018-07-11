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11 Temmuz Basın Günü... Muratoğlu: “basın, Toplumun Yapılanmasında Ve Gelişmesinde Büyük Rol Oynadı”

11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ... MURATOĞLU: “BASIN, TOPLUMUN YAPILANMASINDA VE GELİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI”

11 Temmuz Basın Günü... Muratoğlu: “basın, Toplumun Yapılanmasında Ve Gelişmesinde Büyük Rol Oynadı”

11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ... MURATOĞLU: “BASIN, TOPLUMUN YAPILANMASINDA VE GELİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI”

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
11 Temmuz Basın Günü... Muratoğlu: “basın, Toplumun Yapılanmasında Ve Gelişmesinde Büyük Rol Oynadı”
11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ... MURATOĞLU: “BASIN, TOPLUMUN YAPILANMASINDA VE GELİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI”
Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Başbakan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.
Muratoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip olan basının, çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgu olduğu belirtildi.
Muratoğlu, bu doğrultuda emek veren tüm basın emekçilerinin “Basın Günü”nü kutladı.
(AK/HÖ)

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