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11 Temmuz 2017 Salı 14:36

11 Temmuz Basın Günü…

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden başkanlığındaki Turkcell heyeti, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti

11 Temmuz Basın Günü…
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KUZEY KIBRIS TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MADEN, DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ VE HALKIN SESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden başkanlığındaki Turkcell heyeti, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Harun Maden ve bereberindeki heyet ziyarette, Halkın Sesi Gazetesi Direktörü, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile HSG Generation Journalist Direktörü Nilsen Küçük ile görüştü.

Ziyarette, Genel Müdür Maden’e Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, Marka İletişimi Müdürü Seranay Yalçınkaya ve Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu eşlik etti

Ziyarette Mehmet Küçük tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün portesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından da Halkın Sesi’ne özel yaptırılan bir saat takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yaptığı konuşmada, halkına bağlılığı, azmi ve özverisi ile tanınan, Kıbrıs Türkü’nün en kritik dönemlerindeki Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Basın Günü’nde Fazıl Küçük için oluşturulan müze ile Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyuran, 75 yıl boyunca tarihe tanıklık eden Halkın Sesi gazetesini ziyaret etmek istediklerini belirten Maden,  tüm medya mensuplarının basın gününü kutladı.

Maden, “Halkın Sesi gazetesine ev sahipliği yapan bu tarihi binanın çağdaş bir müze haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Müzeler, tarihi canlı tutan, tarihi yaşatan yerlerdir ve bir ülke için çok önemlidir. Burada olmaktan büyük gurur duydum” dedi.

Halkın Sesi Gazetesi Direktörü Mehmet Küçük de, ziyaretin kendilerini de duygulandırdığını belirterek, Basın Günü nedeniyle tüm gazetecileri kutladı.

(UG/GUR) FOTOĞRAFLI

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