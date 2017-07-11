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11 Temmuz 2017 Salı 12:21

11 Temmuz Basın Günü…

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete Saded’in yayınlandığı günden bugüne&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıbrıs Türk toplumunun geçtiği tüm kritik dönemlerde basının&nbsp; önemli görevler üstelenerek, bugünlere gelinmesinde büyük paya sahip olduğunu vurguladı.

11 Temmuz Basın Günü…
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ARTER: “BASINIMIZ BUGÜNLERE GELMEMİZDE BÜYÜK PAYA SAHİP”

Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete Saded’in yayınlandığı günden bugüne    Kıbrıs Türk toplumunun geçtiği tüm kritik dönemlerde basının  önemli görevler üstelenerek, bugünlere gelinmesinde büyük paya sahip olduğunu vurguladı.

Arter, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bugün  her  ne kadar bireylerin bilgi aldığı kaynaklar çoğalsa da, bunun  sorumlu, güvenilir yayıncılığa ve özellikle halkın doğru bilgilendirilmeye olan ihtiyacını  ortadan kaldırmadığını kaydetti.

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında basının denetleyici ve sorgulayıcı misyonunun her zaman önemini sürdüreceğini vurgulayan Arter, basının bu önemli görevini güvenilir bir şekilde yerine getirebilmesinin ve yayınlarının hiçbir engellemeyle karşılaşmadan halka ulaşmasının  şart olduğunu ifade etti.

Arter, “Kıbrıs Türklerinin mücadele tarihinde hizmet vermiş hayatta olmayan tüm basın mensuplarını rahmetle anar, görevini layıkıyla sürdürmeye çalışan tüm basın mensuplarına esenlikler diler ve 11 Temmuz Basın Günü’nü içtenlikle kutlarım” dedi.

(YIL/GUR)

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