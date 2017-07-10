Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:39

11 Temmuz Basın Günü…

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türklerinin tarihi süreçteki toplumsal gelişiminde basının yeri&nbsp; ve öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesi sürecinde yaşadıklarının&nbsp; Kıbrıs Türk basınının tarihi gelişimine de yön verdiğini ifade etti.

11 Temmuz Basın Günü…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN:”KIBRIS TÜRKLERİNİN TOPLUMSAL GELİŞİMİNDE BASININ YERİ  VE ÖNEMİ OLDUKÇA  BÜYÜKTÜR”

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türklerinin tarihi süreçteki toplumsal gelişiminde basının yeri  ve öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesi sürecinde yaşadıklarının  Kıbrıs Türk basınının tarihi gelişimine de yön verdiğini ifade etti.

Başbakan  Hüseyin Özgürgün,11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak,   “Kıbrıs Türkleri’nin 11 Temmuz 1889 tarihinde çıkardığı ilk Türkçe gazete Saded’in yayım hayatına başlamasının 128. yıldönümünde, büyük fedakarlıkla görev ifa eden Kıbrıs Türk medyasının tüm çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Başbakan Özgürgün  mesajında,  Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden siyasi gelişmelerde, özellikle toplumsal mücadele yılları olarak anılan o karanlık dönemde basıncıların Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyurma görevini çok zor şartlar altında yerine getirdiğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün mesajında şöyle devam etti:

“ O yıllarda, basıncılarımızın fedakarlıkları sayesinde, umutsuzluk içerisinde olan halkımız güç ve moral bularak özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini sürdürmüş, tüm izolasyon, ambargolara karşın dimdik ayakta durmuş ve bugünlere kadar gelmeyi başarmıştır. Bundan sonra da, şartlar ne olursa olsun yoluna devam edecek, her dönemde halkın sesi olan güçlü Kıbrıs Türk basını sayesinde dünyaya duruşunu yansıtacaktır.”

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünya kamuoyuna duyurma misyonu çerçevesinde yayına başlayan basın-yayın organlarının bugün gelişerek, en çağdaş, modern teknolojik donanım, altyapı ve alanında uzman personeli ile hizmet verdiğini ifade eden Özgürgün, hükümet olarak, her geçen gün güçlenen ve ülkede demokrasi ve çok sesliliğin gelişmesine büyük katkılar sağlayan basın-yayın sektörünün daha iyi noktalara ulaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Özgürgün, “Bu duygu ve düşüncelerle, geçmişten bugüne ülkemiz basınına özveri ile hizmet vermiş tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

(YIL/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku