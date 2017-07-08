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08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:03

11 Temmuz Basın Günü…

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği resepsiyon düzenliyor.

11 Temmuz Basın Günü…
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9 KİŞİYE GAZETECİLİK MESLEK ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK

GAZETECİLER BİRLİĞİ KOMPLEKSİ'NİN AÇILIŞI 11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ’NDE YAPILIYOR

Lefkoşa, 8 Temmuz 17 : Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği resepsiyon düzenliyor.

Gazeteciler Birliği Kompleksi'nin açılışının da yapılacağı etkinlikte, Kıbrıs Türk basınına hizmet vermiş 9 kişiye Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri verilecek.

11 Temmuz Basın Günü töreni Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Birlik üyesi, BRTK program yapımcısı ve yazar Hakan Çakmak’ın geçirdiği rahatsızlık sonucu 22 Haziran’da hayatını kaybetmesi nedeniyle 11 Temmuz Basın Günü etkinliğinde müzik olmayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda Gazetecilik Meslek Onur Ödülü alacak kişiler şunlar:

“Ali Devecioğlu, Ülfet Korkmaz, Cemal Dermuş, Gökçen Bergen, Fevzi Beyar, Ali Baturay, Artun Çağa, Serdar Savim, Vicdan Işıman.”
Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe sıfatını taşıyan Saded gazetesi, Ahmet Emin Efendi tarafından 128 yıl önce 11 Temmuz 1889’da yayımlanmaya başlanmıştı. Haftalık çıkarılan ve sadece 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889’da yayınına son vermişti.

(GÜL/SEL)

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