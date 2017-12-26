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114 metre sürükledi

114 metre sürükledi

26 Aralık 2017 Salı 09:29
114 metre sürükledi
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Haspolat Çemberi ile Hamitköy ışıkları arasında dün akşam saat 22.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Hayrettin Küçük sürdüğü PD 922 plakalı mikser ile Haspolat’tan Hamiyköy’e doğru giderken aynı şeritte giden Sadi Yazıcı sürdüğü FD 240 plakalı araca arkadan çarptı. Mikser  FD 240 plaklı aracı 114 metre sürükledi.  Şans eseri araç sürücü Sadi Yazıcı kazadan yara almadan kurtulurken aracı bir darbe daha aldı. Erdal Özkara, 91 promil alkolün etkisi altında HD 610 plakalı aracı ile kaza mahalline girdi, Sadi Yazıcı’ya ait FD 240 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından araçlar anayol içerisinde sağa sola savruldu. Kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile trafikte sıkışıklıklar yaşandı.

Hayrettin Küçük

Kaynak: Havadis

Son Güncelleme: 26.12.2017 10:34
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