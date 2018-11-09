112 acil bugün resmen açıldı

112 ACİL BUGÜN RESMEN AÇILDI

ERGÜN YAHAT

Gazimağusa'da yaklaşık 20 gün önce Sağlık bakanlığı tarafından acil olaylara daha erken ulaşılması için şehrin merkezine liman yoluna kurulan 112 acil bugün Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafından resmen hizmete açıldı. Bundan yaklaşık 20 gün önce kurulan Gazimağusa 112 acile geçtiğimiz günlerde ise mobil ambulans ağıda eklenmiş ve bu uygulamalar vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılanmıştı .Çok sayıda vatandaş hizmetleri için Sağlık Bakanı Dr.Filiz Besime ve uygulamaların mimari müdür Ceyhun Ümiter'e teşekkür ettiler.